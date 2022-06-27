alfredo berrettini
IRCCS Ca 'Granda Foundation Maggiore Policlinico Hospital
Milan, Italy
Specialty Chief Editor
Pediatric Urology
Garrahan Hospital
Buenos Aires, Argentina
Associate Editor
Pediatric Urology
Dana-Dwek Children's Hospital
Tel Aviv, Israel
Associate Editor
Pediatric Urology
Federal University of Bahia (UFBA)
Salvador, Brazil
Associate Editor
Pediatric Urology
McMaster University
Hamilton, Canada
Associate Editor
Pediatric Urology
Ankara University
Ankara, Türkiye
Associate Editor
Pediatric Urology
University of Padua
Padua, Italy
Associate Editor
Pediatric Urology
Jagiellonian University Medical College
Kraków, Poland
Associate Editor
Pediatric Urology
Children's of Alabama
Birmingham, United States
Associate Editor
Pediatric Urology
Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School
Boston, United States
Associate Editor
Pediatric Urology
Hospital for Sick Children, University of Toronto
Toronto, Canada
Associate Editor
Pediatric Urology
Columbia University
New York City, United States
Associate Editor
Pediatric Urology
University Hospital Zürich
Zurich, Switzerland
Associate Editor
Pediatric Urology
The University of Chicago
Chicago, United States
Associate Editor
Pediatric Urology
Marmara University
Kadikoy, Türkiye
Associate Editor
Pediatric Urology
Children's Hospital of Wisconsin
Milwaukee, United States
Associate Editor
Pediatric Urology