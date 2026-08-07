 Skip to main content
Type at least 3 characters

322 articles

articles

Original Research

Published on 31 Jul 2026

Autologous cutis and subcutis micrografts combined with a collagen–elastin dermal scaffold for chronic wounds: a retrospective single-arm clinical study with prospectively collected data

in Integrative and Regenerative Pharmacology

  • Orestis Ioannidis
  • Konstantinos Zapsalis
  • Aggeliki Cheva
  • Elisavet Anestiadou
  • Panagiotis Savvidis
  • Nikoleta Pasteli
  • Ekaterini Klonou
  • Eirini Gemousakaki
  • Savvas Simeonidis
  • Stefanos Bitsianis
Frontiers in Pharmacology
doi 10.3389/fphar.2026.1891667
  • 353 views