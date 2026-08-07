Frontiers in Pharmacology

Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
CPNE7-derived peptides CDP4 and UG28 as pro-angiogenic factors for endothelial regeneration
in Integrative and Regenerative Pharmacology
Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
in Integrative and Regenerative Pharmacology
Review
Published on 04 Aug 2026
in Integrative and Regenerative Pharmacology
Original Research
Published on 31 Jul 2026
in Integrative and Regenerative Pharmacology
Correction
Published on 28 Jul 2026
in Integrative and Regenerative Pharmacology
Review
Accepted on 27 Jul 2026
in Integrative and Regenerative Pharmacology
Review
Published on 23 Jul 2026
in Integrative and Regenerative Pharmacology
Review
Accepted on 17 Jul 2026
in Integrative and Regenerative Pharmacology
Hypothesis and Theory
Accepted on 17 Jul 2026
in Integrative and Regenerative Pharmacology
Original Research
Accepted on 02 Jul 2026
in Integrative and Regenerative Pharmacology
Review
Published on 01 Jul 2026
in Integrative and Regenerative Pharmacology
Review
Accepted on 30 Jun 2026
in Integrative and Regenerative Pharmacology
Original Research
Accepted on 29 Jun 2026
in Integrative and Regenerative Pharmacology
Review
Published on 25 Jun 2026
in Integrative and Regenerative Pharmacology
Review
Published on 17 Jun 2026
in Integrative and Regenerative Pharmacology
Original Research
Published on 17 Jun 2026
in Integrative and Regenerative Pharmacology
Review
Published on 16 Jun 2026
in Integrative and Regenerative Pharmacology
Original Research
Published on 15 Jun 2026
in Integrative and Regenerative Pharmacology
Review
Published on 05 Jun 2026
in Integrative and Regenerative Pharmacology
Original Research
Published on 03 Jun 2026
in Integrative and Regenerative Pharmacology
Mini Review
Published on 29 May 2026
in Integrative and Regenerative Pharmacology
Original Research
Published on 22 May 2026
in Integrative and Regenerative Pharmacology
Original Research
Published on 20 May 2026
in Integrative and Regenerative Pharmacology
General Commentary
Published on 20 May 2026
in Integrative and Regenerative Pharmacology
Review
Accepted on 15 May 2026
in Integrative and Regenerative Pharmacology