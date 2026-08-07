Original Research
Published on 07 Aug 2026
Longitudinal relationship between anxiety symptoms and occupational burnout dimensions among newly hired nurses: a cross-lagged network analysis
in Anxiety and Stress Disorders
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Original Research
Published on 07 Aug 2026
in Anxiety and Stress Disorders
Systematic Review
Published on 05 Aug 2026
in Anxiety and Stress Disorders
Systematic Review
Published on 05 Aug 2026
in Anxiety and Stress Disorders
Original Research
Accepted on 31 Jul 2026
in Anxiety and Stress Disorders
Original Research
Accepted on 31 Jul 2026
in Anxiety and Stress Disorders
Hypothesis and Theory
Accepted on 31 Jul 2026
in Anxiety and Stress Disorders
Systematic Review
Published on 31 Jul 2026
in Anxiety and Stress Disorders
Original Research
Accepted on 30 Jul 2026
in Anxiety and Stress Disorders
Systematic Review
Published on 30 Jul 2026
in Anxiety and Stress Disorders
Original Research
Accepted on 29 Jul 2026
in Anxiety and Stress Disorders
Original Research
Accepted on 24 Jul 2026
in Anxiety and Stress Disorders
Original Research
Published on 24 Jul 2026
in Anxiety and Stress Disorders
Original Research
Published on 24 Jul 2026
in Anxiety and Stress Disorders
Original Research
Published on 24 Jul 2026
in Anxiety and Stress Disorders
Original Research
Accepted on 23 Jul 2026
in Anxiety and Stress Disorders
Original Research
Published on 22 Jul 2026
in Anxiety and Stress Disorders
Original Research
Published on 22 Jul 2026
in Anxiety and Stress Disorders
Original Research
Published on 22 Jul 2026
in Anxiety and Stress Disorders
Brief Research Report
Published on 21 Jul 2026
in Anxiety and Stress Disorders
Study Protocol
Published on 21 Jul 2026
in Anxiety and Stress Disorders
Review
Published on 20 Jul 2026
in Anxiety and Stress Disorders
Systematic Review
Published on 17 Jul 2026
in Anxiety and Stress Disorders
Review
Published on 17 Jul 2026
in Anxiety and Stress Disorders
Original Research
Published on 16 Jul 2026
in Anxiety and Stress Disorders