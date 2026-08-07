Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
Effects of Psychedelic Drug Use on Neurocognitive Function and Psychological and Social Quality of Life Domains: An International Online Study
in Psychopharmacology
Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
in Psychopharmacology
Systematic Review
Published on 06 Aug 2026
in Psychopharmacology
Case Report
Accepted on 03 Aug 2026
in Psychopharmacology
Case Report
Accepted on 30 Jul 2026
in Psychopharmacology
Systematic Review
Published on 30 Jul 2026
in Psychopharmacology
Brief Research Report
Published on 29 Jul 2026
in Psychopharmacology
Original Research
Accepted on 28 Jul 2026
in Psychopharmacology
Case Report
Published on 24 Jul 2026
in Psychopharmacology
Original Research
Accepted on 22 Jul 2026
in Psychopharmacology
Original Research
Published on 22 Jul 2026
in Psychopharmacology
Hypothesis and Theory
Accepted on 21 Jul 2026
in Psychopharmacology
Systematic Review
Published on 21 Jul 2026
in Psychopharmacology
Review
Published on 21 Jul 2026
in Psychopharmacology
Case Report
Accepted on 20 Jul 2026
in Psychopharmacology
Original Research
Published on 17 Jul 2026
in Psychopharmacology
Hypothesis and Theory
Published on 13 Jul 2026
in Psychopharmacology
Review
Accepted on 09 Jul 2026
in Psychopharmacology
Systematic Review
Accepted on 03 Jul 2026
in Psychopharmacology
Systematic Review
Published on 03 Jul 2026
in Psychopharmacology
Original Research
Published on 03 Jul 2026
in Psychopharmacology
Review
Accepted on 30 Jun 2026
in Psychopharmacology
Original Research
Accepted on 30 Jun 2026
in Psychopharmacology
Original Research
Published on 23 Jun 2026
in Psychopharmacology
Original Research
Published on 22 Jun 2026
in Psychopharmacology