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Mapping Pathways to Youth Suicide Risk: Entrapment, Hopelessness, and Protective Factors
- Nuri Türk
- ALİCAN KAYA
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