patty kostkova
Centre for Digital Public Health in Emergencies, Institute for Risk & Disaster Reduction, University College London
London, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Digital Public Health
World Health Organization (Switzerland)
Geneva, Switzerland
Associate Editor
Digital Public Health
Singapore Management University
Singapore, Singapore
Associate Editor
Digital Public Health
Instituto de Desenvolvimento de Novas Tecnologias (UNINOVA)
Caparica, Portugal
Associate Editor
Digital Public Health
Sheba Medical Center
Ramat Gan, Israel
Associate Editor
Digital Public Health
Department of Cerebrovascular Medicine and Neurology, National Cerebral and Cardiovascular Center
Osaka, Japan
Associate Editor
Digital Public Health
University of Florida
Gainesville, United States
Associate Editor
Digital Public Health
Faculty of Rehabilitation Sciences, University of Hasselt
Hasselt, Belgium
Associate Editor
Digital Public Health
The University of Melbourne
Parkville, Australia
Associate Editor
Digital Public Health
Jackson Laboratory
Bar Harbor, United States
Associate Editor
Digital Public Health
The University of Hong Kong
Pokfulam, Hong Kong, SAR China
Associate Editor
Digital Public Health
The City University of New York
New York, United States
Associate Editor
Digital Public Health
The University of Utah
Salt Lake City, United States
Associate Editor
Digital Public Health
Universitat Politecnica de Catalunya
Barcelona, Spain
Associate Editor
Digital Public Health
Bucharest Academy of Economic Studies
Bucharest, Romania
Associate Editor
Digital Public Health
Université de Bordeaux
Bordeaux, France
Associate Editor
Digital Public Health