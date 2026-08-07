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Victoria University, Australia
Melbourne, Australia
Specialty Chief Editor
Public Health Policy
Department of Health and Education, Torrens University Australia
Melbourne, Australia
Assistant Specialty Chief Editor
Public Health Policy
University of Health and Allied Sciences
Ho, Ghana
Associate Editor
Public Health Policy
Dunarea de Jos University
Galați, Romania
Associate Editor
Public Health Policy