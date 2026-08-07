Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
GOVERNANCE MODELS FOR CULTURAL ASSETS OWNED BY PUBLIC HEALTHCARE ORGANIZATIONS. ITALIAN AND PORTUGUESE EXPERIENCES
in Public Health Policy
- 101 views
Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
in Public Health Policy
Perspective
Accepted on 07 Aug 2026
in Public Health Policy
Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
in Public Health Policy
Original Research
Published on 07 Aug 2026
in Public Health Policy
Brief Research Report
Accepted on 06 Aug 2026
in Public Health Policy
Policy and Practice Reviews
Accepted on 06 Aug 2026
in Public Health Policy
Original Research
Published on 06 Aug 2026
in Public Health Policy
Perspective
Published on 06 Aug 2026
in Public Health Policy
Review
Accepted on 05 Aug 2026
in Public Health Policy
Policy and Practice Reviews
Published on 05 Aug 2026
in Public Health Policy
Perspective
Published on 05 Aug 2026
in Public Health Policy
Original Research
Published on 04 Aug 2026
in Public Health Policy
Community Case Study
Accepted on 03 Aug 2026
in Public Health Policy
Original Research
Published on 03 Aug 2026
in Public Health Policy
Original Research
Published on 03 Aug 2026
in Public Health Policy
Original Research
Accepted on 31 Jul 2026
in Public Health Policy
Original Research
Accepted on 30 Jul 2026
in Public Health Policy
Perspective
Accepted on 30 Jul 2026
in Public Health Policy
Perspective
Accepted on 30 Jul 2026
in Public Health Policy
Original Research
Published on 30 Jul 2026
in Public Health Policy
Original Research
Published on 30 Jul 2026
in Public Health Policy
Review
Accepted on 29 Jul 2026
in Public Health Policy
Policy and Practice Reviews
Accepted on 29 Jul 2026
in Public Health Policy
Original Research
Published on 29 Jul 2026
in Public Health Policy