paolo vineis
Imperial College London
London, United Kingdom
Field Chief Editor
Frontiers in Public Health
Leibniz Institute for Prevention Research and Epidemiology (LG)
Bremen, Germany
Specialty Chief Editor
Environmental Health and Exposome
Federation University Australia
Ballarat, Australia
Specialty Chief Editor
Aging and Public Health
Peking University
Beijing, China
Specialty Chief Editor
Health Economics
Washington University in St. Louis
St. Louis, United States
Specialty Chief Editor
Substance Use Disorders and Behavioral Addictions
Central South University
Changsha, China
Specialty Chief Editor
Injury Prevention and Control
Graduate School of Public Health & Health Policy, City University of New York
New York, United States
Specialty Chief Editor
Public Health and Nutrition
The Chinese University of Hong Kong
Shatin, China
Specialty Chief Editor
Infectious Diseases: Epidemiology and Prevention
Finnish Meteorological Institute
Helsinki, Finland
Specialty Chief Editor
Planetary Health
Centre for Digital Public Health in Emergencies, Institute for Risk & Disaster Reduction, University College London
London, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Digital Public Health
University of Helsinki
Helsinki, Finland
Specialty Chief Editor
Radiation and Health
University of Hasselt
Hasselt, Belgium
Specialty Chief Editor
Children and Health
University of Rome Tor Vergata
Roma, Italy
Specialty Chief Editor
Disaster and Emergency Medicine
School of Public Health, Texas A&M University
College Station, United States
Specialty Chief Editor
Aging and Public Health
University of Hasselt
Hasselt, Belgium
Specialty Chief Editor
Children and Health
Charité University Medicine Berlin
Berlin, Germany
Specialty Chief Editor
Public Mental Health