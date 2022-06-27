maximilian pangratius de courten
Victoria University, Australia
Melbourne, Australia
Specialty Chief Editor
Public Health Policy
University of Health and Allied Sciences
Ho, Ghana
Associate Editor
Public Health Policy
Dunarea de Jos University
Galați, Romania
Associate Editor
Public Health Policy
Social Determinants of Health Research Center, Birjand University of Medical Sciences
Birjand, Iran
Associate Editor
Public Health Policy
University of Cape Coast
Cape Coast, Ghana
Associate Editor
Public Health Policy
Ewha Womans University
Seoul, Republic of Korea
Associate Editor
Public Health Policy
Rosalind Franklin University of Medicine and Science
North Chicago, United States
Associate Editor
Public Health Policy
Transmissible Public Health Support
Houten, Netherlands
Associate Editor
Public Health Policy
Durham University
Durham, United Kingdom
Associate Editor
Public Health Policy
Bristol Myers Squibb (United States)
New York, United States
Associate Editor
Public Health Policy
Saint Louis University
St. Louis, United States
Associate Editor
Public Health Policy
State University of Campinas
Campinas, Brazil
Associate Editor
Public Health Policy
Department of Global Public Health, Karolinska Institutet (KI)
Stockholm, Sweden
Associate Editor
Public Health Policy
Piedmont Reference Center for Epidemiology and Cancer Prevention
Turin, Italy
Associate Editor
Public Health Policy
Datta Meghe Institute of Medical Sciences
Wardha, India
Associate Editor
Public Health Policy