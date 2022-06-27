hai fang
Peking University
Beijing, China
Specialty Chief Editor
Health Economics
Sapienza University of Rome
Rome, Italy
Associate Editor
Health Economics
University of Debrecen
Debrecen, Hungary
Associate Editor
Health Economics
Health, Economy, Motricity and Education Research Group (HEME), Faculty of Sport Sciences, University of Extremadura, Cáceres 10003, Spain;
Cáceres, Spain
Associate Editor
Health Economics
Birmingham City University
Birmingham, United Kingdom
Associate Editor
Health Economics
University of Texas Health Science Center at Houston
Houston, United States
Associate Editor
Health Economics
Brunel University London
Uxbridge, United Kingdom
Associate Editor
Health Economics
University of Basel
Basel, Switzerland
Associate Editor
Health Economics
University of Malta
Msida, Malta
Associate Editor
Health Economics
University of Georgia
Athens, United States
Associate Editor
Health Economics
University of Wollongong
Wollongong, Australia
Associate Editor
Health Economics
The University of Tokyo
Bunkyo, Japan
Associate Editor
Health Economics
University of Western Australia
Perth, Australia
Associate Editor
Health Economics
RMIT University Vietnam
Ho Chi Minh City, Vietnam
Associate Editor
Health Economics
University of Southern Queensland
Toowoomba, Australia
Associate Editor
Health Economics