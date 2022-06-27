angelo d'errico
Azienda Sanitaria Locale TO3
Torino, Italy
Specialty Chief Editor
Life-Course Epidemiology and Social Inequalities in Health
University of Texas Medical Branch at Galveston
Galveston, United States
Associate Editor
Life-Course Epidemiology and Social Inequalities in Health
University of California, Los Angeles
Los Angeles, United States
Associate Editor
Life-Course Epidemiology and Social Inequalities in Health
Duke University
Durham, United States
Associate Editor
Life-Course Epidemiology and Social Inequalities in Health
Inova Schar Cancer Institute
Fairfax, United States
Associate Editor
Life-Course Epidemiology and Social Inequalities in Health
Global Fund for Widows
Washington, United States
Associate Editor
Life-Course Epidemiology and Social Inequalities in Health
Vanderbilt University
Nashville, United States
Associate Editor
Life-Course Epidemiology and Social Inequalities in Health
Hacettepe University
Ankara, Türkiye
Associate Editor
Life-Course Epidemiology and Social Inequalities in Health
Ben-Gurion University of the Negev
Be'er Sheva, Israel
Associate Editor
Life-Course Epidemiology and Social Inequalities in Health
Curtin University
Perth, Australia
Associate Editor
Life-Course Epidemiology and Social Inequalities in Health
Catholic University of the Sacred Heart, Rome
Rome, Italy
Associate Editor
Life-Course Epidemiology and Social Inequalities in Health
Western Atlantic University Medical School
Plantation, United States
Associate Editor
Life-Course Epidemiology and Social Inequalities in Health
University of Edinburgh
Edinburgh, United Kingdom
Associate Editor
Life-Course Epidemiology and Social Inequalities in Health
HERACLES Research Center on the Exposome and Health, Interdisciplinary Research and Innovation Center, Aristotle University of Thessaloniki
Thessaloniki, Greece
Associate Editor
Life-Course Epidemiology and Social Inequalities in Health
Division of Cancer Epidemiology and Genetics, National Cancer Institute (NIH)
Bethesda, United States
Associate Editor
Life-Course Epidemiology and Social Inequalities in Health
Università Link Campus
Rome, Italy
Associate Editor
Life-Course Epidemiology and Social Inequalities in Health