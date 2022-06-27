sougato bose
University College London
London, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Quantum Computing and Simulation
University of Florence
Florence, Italy
Associate Editor
Quantum Computing and Simulation
University of Nottingham
Nottingham, United Kingdom
Associate Editor
Quantum Computing and Simulation
North Carolina State University
Raleigh, United States
Associate Editor
Quantum Computing and Simulation
University of Portsmouth
Portsmouth, United Kingdom
Associate Editor
Quantum Computing and Simulation
Texas A&M University Commerce
Commerce, United States
Associate Editor
Quantum Computing and Simulation
University of Palermo
Palermo, Italy
Associate Editor
Quantum Computing and Simulation
Yantai University
Yantai, China
Associate Editor
Quantum Computing and Simulation
North Carolina State University
Raleigh, United States
Associate Editor
Quantum Computing and Simulation