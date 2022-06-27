juan josé garcía-ripoll
Spanish National Research Council (CSIC)
Madrid, Spain
Specialty Chief Editor
Quantum Engineering
IBM Research
San Jose, United States
Associate Editor
Quantum Engineering
TCG Crest
Kolkata, India
Associate Editor
Quantum Engineering
University of Sussex
Brighton, United Kingdom
Associate Editor
Quantum Engineering
University of Sussex
Brighton, United Kingdom
Associate Editor
Quantum Engineering
Université de Sherbrooke
Sherbrooke, Canada
Associate Editor
Quantum Engineering
IBM Research (United States)
Yorktown Heights, United States
Associate Editor
Quantum Engineering
University of Exeter
Exeter, United Kingdom
Associate Editor
Quantum Engineering
Institute of Microelectronics, Tsinghua University
Beijing, China
Associate Editor
Quantum Engineering
Spanish National Research Council (CSIC)
Madrid, Spain
Associate Editor
Quantum Engineering
University of Strathclyde
Glasgow, United Kingdom
Associate Editor
Quantum Engineering
National Scientific and Technical Research Council (CONICET)
Buenos Aires, Argentina
Associate Editor
Quantum Engineering
Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST)
Daejeon, Republic of Korea
Associate Editor
Quantum Engineering
Universidad Carlos III de Madrid
Getafe, Spain
Associate Editor
Quantum Engineering
Institute of Mechanics, Chinese Academy of Sciences (CAS)
Beijing, China
Associate Editor
Quantum Engineering