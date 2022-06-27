kostas j kyriakopoulos
National Technical University of Athens
Athens, Greece
Field Chief Editor
Frontiers in Robotics and AI
Norwegian University of Science and Technology
Trondheim, Norway
Specialty Chief Editor
Field Robotics
Polytechnic University of Milan
Milan, Italy
Specialty Chief Editor
Biomedical Robotics
Khalifa University
Abu Dhabi, United Arab Emirates
Specialty Chief Editor
Robot Vision and Artificial Perception
Universita degli Studi di Modena e Reggio Emilia Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria
Reggio Emilia, Italy
Specialty Chief Editor
Biomedical Robotics
Osaka University
Suita, Japan
Specialty Chief Editor
Industrial Robotics and Automation
Toronto Metropolitan University
Toronto, Canada
Specialty Chief Editor
Industrial Robotics and Automation
CIC nanoGUNE
San Sebastian, Spain
Specialty Chief Editor
Nano- and Microrobotics
Italian Institute of Technology (IIT)
Genova, Italy
Specialty Chief Editor
Humanoid Robotics
Waseda University
Tokyo, Japan
Specialty Chief Editor
Robot Learning and Evolution
National University of Singapore
Singapore, Singapore
Specialty Chief Editor
Robot Learning and Evolution
University of West Attica
Athens, Greece
Specialty Chief Editor
Soft Robotics
Italian Institute of Technology (IIT)
Genova, Italy
Specialty Chief Editor
Human-Robot Interaction
University of Delaware
Newark, United States
Specialty Chief Editor
Multi-Robot Systems
École Nationale Supérieure de Techniques Avancées
Palaiseau, France
Specialty Chief Editor
Human-Robot Interaction
University of Alberta
Edmonton, Canada
Specialty Chief Editor
Robot Design