chenguang yang
Research Institute of Smart Ageing, The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, China
Hong Kong, Hong Kong, SAR China
Specialty Chief Editor
Computational Intelligence in Robotics
University of Calabria
Cosenza, Italy
Associate Editor
Computational Intelligence in Robotics
Kocaeli University
İzmit, Türkiye
Associate Editor
Computational Intelligence in Robotics
University of Freiburg
Freiburg, Germany
Associate Editor
Computational Intelligence
University of Messina
Messina, Italy
Associate Editor
Computational Intelligence in Robotics
Old Dominion University
Norfolk, United States
Associate Editor
Computational Intelligence in Robotics
Institute of Computing and High Performance Networks, Department of Engineering, ICT and Technology for Energy and Transport, National Research Council (CNR)
Rende (CS), Italy
Associate Editor
Computational Intelligence in Robotics
Cardiff Metropolitan University
Cardiff, United Kingdom
Associate Editor
Computational Intelligence in Robotics
University of Ferrara
Ferrara, Italy
Associate Editor
Computational Intelligence in Robotics
University of East London
London, United Kingdom
Associate Editor
Computational Intelligence in Robotics
Texas A&M University Central Texas
Killeen, United States
Associate Editor
Computational Intelligence in Robotics
The University of Tokyo
Bunkyo, Japan
Associate Editor
Computational Intelligence in Robotics
International Hellenic University
Thermi, Greece
Associate Editor
Computational Intelligence in Robotics
University of New South Wales Canberra
Canberra, Australia
Associate Editor
Computational Intelligence in Robotics
Swansea University
Swansea, United Kingdom
Associate Editor
Computational Intelligence in Robotics
VU Amsterdam
Amsterdam, Netherlands
Associate Editor
Computational Intelligence in Robotics