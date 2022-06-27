kostas alexis
Norwegian University of Science and Technology
Trondheim, Norway
Specialty Chief Editor
Field Robotics
Faculty of Electrical Engineering, Czech Technical University in Prague
Prague, Czechia
Associate Editor
Field Robotics
New Mexico State University
Las Cruces, United States
Associate Editor
Field Robotics
West Virginia University
Morgantown, United States
Associate Editor
Field Robotics
University College London
London, United Kingdom
Associate Editor
Field Robotics
NTNU
Trondheim, Norway
Associate Editor
Field Robotics
ETH Zürich
Zurich, Switzerland
Associate Editor
Field Robotics
Hanyang University
Seoul, Republic of Korea
Associate Editor
Field Robotics
University of Nevada, Reno
Reno, United States
Associate Editor
Field Robotics
Loughborough University
Loughborough, United Kingdom
Associate Editor
Field Robotics
University College London
London, United Kingdom
Associate Editor
Field Robotics
Department of Obstetrics and Gynaecology, University of Tartu
Tartu, Estonia
Associate Editor
Field Robotics
University of Nevada, Reno
Reno, United States
Associate Editor
Field Robotics
Laval University
Quebec, Canada
Associate Editor
Field Robotics
Imperial College London
London, United Kingdom
Associate Editor
Field Robotics
University of Florence
Florence, Italy
Associate Editor
Field Robotics