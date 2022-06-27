myunghwan yun
Seoul National University
Seoul, Republic of Korea
Specialty Chief Editor
Haptics
University of Hawaii
Honolulu, United States
Associate Editor
Haptics
McGill University
Montreal, Canada
Associate Editor
Haptics
Polytechnic University of Madrid
Madrid, Spain
Associate Editor
Haptics
Sant'Anna School of Advanced Studies
Pisa, Italy
Associate Editor
Haptics
Laboratoire d'intégration de systèmes et de technologies, Graduate School Informatique et Sciences du Numérique, Faculté des Sciences d’Orsay, Université Paris-Saclay
Gif-sur-Yvette, France
Associate Editor
Haptics
University of Illinois at Urbana-Champaign
Champaign, United States
Associate Editor
Haptics
Department of Computer Science, Erik Jonsson School of Engineering and Computer Science, The University of Texas at Dallas
Richardson, United States
Associate Editor
Haptics
Kansai University
Suita, Japan
Associate Editor
Haptics
University of Nottingham
Nottingham, United Kingdom
Associate Editor
Haptics
University of Colorado Boulder
Boulder, United States
Associate Editor
Haptics
Sant'Anna School of Advanced Studies
Pisa, Italy
Associate Editor
Haptics
National Taiwan University of Science and Technology
Taipei City, Taiwan
Associate Editor
Haptics
University College London
London, United Kingdom
Associate Editor
Haptics
Indian Institute of Technology Madras
Chennai, India
Associate Editor
Haptics
School of Engineering, University of Birmingham
Birmingham, United Kingdom
Associate Editor
Haptics