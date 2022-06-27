lorenzo natale
Italian Institute of Technology (IIT)
Genova, Italy
Specialty Chief Editor
Humanoid Robotics
Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
Versailles, France
Associate Editor
Humanoid Robotics
Karlsruhe Institute of Technology (KIT)
Karlsruhe, Germany
Associate Editor
Humanoid Robotics
Institute of Computing and High Performance Networks, Department of Engineering, ICT and Technology for Energy and Transport, National Research Council (CNR)
Rende (CS), Italy
Associate Editor
Humanoid Robotics
University of Bonn
Bonn, Germany
Associate Editor
Humanoid Robotics
Higher Technical Institute, University of Lisbon
Lisbon, Portugal
Associate Editor
Humanoid Robotics
University of Palermo
Palermo, Italy
Associate Editor
Humanoid Robotics
Italian Institute of Technology (IIT)
Genova, Italy
Associate Editor
Humanoid Robotics
Osaka University
Suita, Japan
Associate Editor
Humanoid Robotics
Center of Cognitive Interaction Technology, Bielefeld University
Bielefeld, Germany
Associate Editor
Humanoid Robotics
National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST)
Tokyo, Japan
Associate Editor
Humanoid Robotics
Inha Technical College
Incheon, Republic of Korea
Associate Editor
Humanoid Robotics
Koç University
Istanbul, Türkiye
Associate Editor
Humanoid Robotics
University of Geneva
Geneva, Switzerland
Associate Editor
Humanoid Robotics
Laboratory for Robotics and Engineering Systems (LARSyS), Instituto Superior Técnico (ISR)
Lisboa, Portugal
Associate Editor
Humanoid Robotics
Western Sydney University
Penrith, Australia
Associate Editor
Humanoid Robotics