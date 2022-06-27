tetsuya ogata
Waseda University
Tokyo, Japan
Specialty Chief Editor
Robot Learning and Evolution
University of Vermont
Burlington, United States
Associate Editor
Robot Learning and Evolution
University of the Sunshine Coast
Maroochydore, Australia
Associate Editor
Robot Learning and Evolution
Sorbonne Universités
Paris, France
Associate Editor
Robot Learning and Evolution
Ural Federal University
Yekaterinburg, Russia
Associate Editor
Robot Learning and Evolution
University of Trento
Trento, Italy
Associate Editor
Robot Learning and Evolution
University of Sussex
Brighton, United Kingdom
Associate Editor
Robot Learning and Evolution
Vassar College
Poughkeepsie, United States
Associate Editor
Robot Learning and Evolution
University of Trieste
Trieste, Italy
Associate Editor
Robot Learning and Evolution
Institut Jožef Stefan (IJS)
Ljubljana, Slovenia
Associate Editor
Robot Learning and Evolution
University of Cape Town
Cape Town, South Africa
Associate Editor
Robot Learning and Evolution
National Research Council (CNR)
Roma, Italy
Associate Editor
Robot Learning and Evolution
Union College
Schenectady, United States
Associate Editor
Robot Learning and Evolution
University of Central Florida
Orlando, United States
Associate Editor
Robot Learning and Evolution
University of Oslo
Oslo, Norway
Associate Editor
Robot Learning and Evolution