panagiotis polygerinos
University of West Attica
Athens, Greece
Specialty Chief Editor
Soft Robotics
Ritsumeikan Daigaku - Biwako Kusatsu Campus
Kusatsu, Japan
Associate Editor
Soft Robotics
Italian Institute of Technology (IIT)
Genova, Italy
Associate Editor
Soft Robotics
Department of Mechanical and Aerospace Engineering, School of Engineering, Case Western Reserve University
Cleveland, United States
Associate Editor
Soft Robotics
University of Florence
Florence, Italy
Associate Editor
Soft Robotics
Sant'Anna School of Advanced Studies
Pisa, Italy
Associate Editor
Soft Robotics
University of Bristol
Bristol, United Kingdom
Associate Editor
Soft Robotics
Louisiana State University
Baton Rouge, United States
Associate Editor
Soft Robotics
University of Bristol
Bristol, United Kingdom
Associate Editor
Soft Robotics
Université libre de Bruxelles
Brussels, Belgium
Associate Editor
Soft Robotics
Virginia Tech
Blacksburg, United States
Associate Editor
Soft Robotics
Italian Institute of Technology (IIT)
Genova, Italy
Associate Editor
Soft Robotics
Center for Research and Advanced Studies of the National Polytechnic Institute Saltillo Unit
Ramos Arizpe, Mexico
Associate Editor
Soft Robotics
Boston University
Boston, United States
Associate Editor
Soft Robotics
University of Stuttgart
Stuttgart, Germany
Associate Editor
Soft Robotics
University of Twente
Enschede, Netherlands
Associate Editor
Soft Robotics