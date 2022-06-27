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Modeling, Sensing, Estimation, and Control of Soft and Continuum Robots
- Yeman Fan
- Bowen Yi
- Xing Wang
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