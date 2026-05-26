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Published on 26 May 2026
Appraisal of organosilane surface modification for probe attachment to biosensor substrates
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