h. a.
Parallel Perspective Consulting (Q Perspective)
Abdali, Jordan
Community Reviewer
Medical Sociology
Parallel Perspective Consulting (Q Perspective)
Abdali, Jordan
Community Reviewer
Medical Sociology
University of Augsburg
Augsburg, Germany
Community Reviewer
Medical Sociology
University of Bedfordshire
Luton, United Kingdom
Community Reviewer
Medical Sociology
Universidade Aberta
Lisbon, Portugal
Community Reviewer
Medical Sociology
Usmanu Danfodiyo University
Sokoto, Nigeria
Community Reviewer
Medical Sociology
Department of Psychology and Social Work, Faculty of Human Sciences, Mid Sweden University
Östersund, Sweden
Community Reviewer
Medical Sociology
Rensselaer Polytechnic Institute
Troy, United States
Community Reviewer
Medical Sociology
University of Mumbai
Mumbai, India
Community Reviewer
Medical Sociology
Graduate Institute of International and Development Studies
Geneva, Switzerland
Community Reviewer
Medical Sociology
University of Warwick
Coventry, United Kingdom
Community Reviewer
Medical Sociology
Federal University of Bahia (UFBA)
Salvador, Brazil
Community Reviewer
Medical Sociology
Sapienza University of Rome
Rome, Italy
Community Reviewer
Medical Sociology
Liverpool School of Tropical Medicine
Liverpool, United Kingdom
Community Reviewer
Medical Sociology
Université de Lausanne
Lausanne, Switzerland
Community Reviewer
Medical Sociology
Magna Græcia University
Catanzaro, Italy
Community Reviewer
Medical Sociology
University of Birmingham
Birmingham, United Kingdom
Community Reviewer
Medical Sociology