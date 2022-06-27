hannah bradby
Uppsala University
Uppsala, Sweden
Specialty Chief Editor
Medical Sociology
University of Cambridge
Cambridge, United Kingdom
Associate Editor
Medical Sociology
University of York
York, United Kingdom
Associate Editor
Medical Sociology
Institute of Public Health, University of Porto
Porto, Portugal
Associate Editor
Medical Sociology
Department of Public Health Policy, School of Public Health, University of West Attica
Athens, Greece
Associate Editor
Medical Sociology
University of Birmingham
Birmingham, United Kingdom
Associate Editor
Medical Sociology
Norwegian University of Science and Technology
Trondheim, Norway
Associate Editor
Medical Sociology
African Population and Health Research Center (APHRC)
Nairobi, Kenya
Associate Editor
Medical Sociology
Finnish Institute for Health and Welfare
Helsinki, Finland
Associate Editor
Medical Sociology
Maynooth University
Maynooth, Ireland
Associate Editor
Medical Sociology
Alice Salomon University
Berlin, Germany
Associate Editor
Medical Sociology
Social Research Unit in Health and Rare Diseases, University of Valladolid, Campus de Soria.
Soria, Spain
Associate Editor
Medical Sociology
University of Bergamo
Bergamo, Italy
Associate Editor
Medical Sociology