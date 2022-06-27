john offer
Ulster University
Coleraine, United Kingdom
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Sociological Theory
Institute of Philosophy (ASCR)
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Sociological Theory
National Research Program for Biopharmaceuticals
Taipei, Taiwan
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Sociological Theory
Cardiff Metropolitan University
Cardiff, United Kingdom
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Sociological Theory
Karolinska Institutet (KI)
Solna, Sweden
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Sociological Theory
Deakin University
Geelong, Australia
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Sociological Theory
University of Crete
Rethymno, Greece
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Sociological Theory
University of Szeged
Szeged, Hungary
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Sociological Theory
Uppsala University
Uppsala, Sweden
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Sociological Theory
University of Turin
Turin, Italy
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Sociological Theory
Johannes Kepler University of Linz
Linz, Austria
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Sociological Theory
The Open University (United Kingdom)
Milton Keynes, United Kingdom
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Sociological Theory
London Metropolitan University
London, United Kingdom
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Sociological Theory