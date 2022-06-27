manuela naldini
University of Turin
Turin, Italy
Specialty Chief Editor
Sociology of Families
University of Bologna
Bologna, Italy
Associate Editor
Sociology of Families
Zhejiang University
Hangzhou, China
Associate Editor
Sociology of Families
Collegium Civitas
Warsaw, Poland
Associate Editor
Sociology of Families
University of Turin
Turin, Italy
Associate Editor
Sociology of Families
University of Valladolid
Valladolid, Spain
Associate Editor
Sociology of Families
University of Padua
Padua, Italy
Associate Editor
Sociology of Families
University of Malaga
Málaga, Spain
Associate Editor
Sociology of Families
Sonoma State University
Rohnert Park, United States
Associate Editor
Sociology of Families
Georgia State University
Atlanta, United States
Associate Editor
Sociology of Families