Original Research
Accepted on 31 Jul 2026
Algorithmic Governance at Work: A Legal-Sociological and Policy Analysis of AI Regulation, Institutional Power and Labour Rights
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Accepted on 31 Jul 2026
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Accepted on 31 Jul 2026
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Original Research
Published on 28 Jul 2026
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Published on 22 Jul 2026
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Published on 03 Jul 2026
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Published on 23 Jun 2026
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Published on 16 Jun 2026
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Published on 29 May 2026
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Published on 04 Feb 2026
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Published on 09 Jan 2026
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Published on 08 Jan 2026
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Published on 06 Jan 2026
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Published on 16 Sep 2025
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Published on 08 Jul 2025
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Published on 24 Apr 2025
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Published on 20 Mar 2025
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Published on 12 Mar 2025
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Published on 06 Mar 2025
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