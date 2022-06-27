håkan hydén
Department of Sociology of Law, Faculty of Social Sciences, Lund University
Lund, Sweden
Specialty Chief Editor
Sociology of Law
University of the Western Cape
Bellville, South Africa
Associate Editor
Sociology of Law
Department of Sociology and Social Research, University of Milano-Bicocca
Milan, Italy
Associate Editor
Sociology of Law
Faculty of Law, University of Coimbra
Coimbra, Portugal
Associate Editor
Sociology of Law
Federal University of Rio de Janeiro
Rio de Janeiro, Brazil
Associate Editor
Sociology of Law
School of Business Administration, American University of Sharjah
Sharjah, United Arab Emirates
Associate Editor
Sociology of Law
HEC Paris
Jouy-en-Josas, France
Associate Editor
Sociology of Law