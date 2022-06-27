tina baier
University of Oslo
Oslo, Norway
Community Reviewer
Sociology of Stratification
University of Oslo
Oslo, Norway
Community Reviewer
Sociology of Stratification
University of Siena
Siena, Italy
Community Reviewer
Sociology of Stratification
University of Milan
Milan, Italy
Community Reviewer
Sociology of Stratification
Institut national d'études démographiques (INED)
Paris, France
Community Reviewer
Sociology of Stratification
University of Massachusetts Amherst
Amherst, United States
Community Reviewer
Sociology of Stratification
University of Trento
Trento, Italy
Community Reviewer
Sociology of Stratification
National Scientific and Technical Research Council (CONICET)
Buenos Aires, Argentina
Community Reviewer
Sociology of Stratification
University College Dublin
Dublin, Ireland
Community Reviewer
Sociology of Stratification
Institut national d'études démographiques (INED)
Paris, France
Community Reviewer
Sociology of Stratification
University College Dublin
Dublin, Ireland
Community Reviewer
Sociology of Stratification
Institut national d'études démographiques (INED)
Paris, France
Community Reviewer
Sociology of Stratification
Senshu University
Chiyoda, Japan
Community Reviewer
Sociology of Stratification
National Taipei University
Taipei, Taiwan
Community Reviewer
Sociology of Stratification
Bocconi University
Milan, Italy
Community Reviewer
Sociology of Stratification
International and European Forum on Migration Research
Turin, Italy
Community Reviewer
Sociology of Stratification
Kyoto University of Advanced Science (KUAS)
Kyoto, Japan
Community Reviewer
Sociology of Stratification