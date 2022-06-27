carlos antonio costa ribeiro
Rio de Janeiro State University
Rio de Janeiro, Brazil
Associate Editor
Sociology of Stratification
Rio de Janeiro State University
Rio de Janeiro, Brazil
Associate Editor
Sociology of Stratification
Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
Versailles, France
Associate Editor
Sociology of Stratification
University of Essex
Colchester, United Kingdom
Associate Editor
Sociology of Stratification
Hitotsubashi University
Kunitachi, Japan
Associate Editor
Sociology of Stratification