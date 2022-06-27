sonia roitman
The University of Queensland
Brisbane, Australia
Specialty Chief Editor
Urban Sociology
Centre for Applied Ethics
Bilbao, Spain
Associate Editor
Urban Sociology
University of Milano-Bicocca
Milan, Italy
Associate Editor
Urban Sociology
École Nationale Supérieure d'Architecture de Toulouse
Toulouse, France
Associate Editor
Urban Sociology
Swiss Federal Institute of Technology Lausanne
Lausanne, Switzerland
Associate Editor
Urban Sociology
Dublin City University Library
Dublin, Ireland
Associate Editor
Urban Sociology
Istituto di ricerca sulla crescita economica sostenibile Consiglio Nazionale delle Ricerche Sede di Roma
Rome, Italy
Associate Editor
Urban Sociology
Department Of Urban Planning, School of Architecture and Urban Planning, Tongji University
Shanghai, China
Associate Editor
Urban Sociology