raffaele mezzenga
ETH Zürich
Zurich, Switzerland
Field Chief Editor
Frontiers in Soft Matter
Institut National de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE)
Paris, France
Specialty Chief Editor
Foams
Fakultät für Chemie, Physikalische und Biophysikalische Chemie, Universität Bielefeld
Bielefeld, Germany
Specialty Chief Editor
Colloids and Emulsions
New Jersey Institute of Technology
Newark, United States
Specialty Chief Editor
Granular Matter
Lund University
Lund, Sweden
Specialty Chief Editor
Self-Assembly and Self-Organisation
Institute of Physics, Martin-Luther-University Halle-Wittenberg
Halle (Saale), Germany
Specialty Chief Editor
Polymers
Brown University
Providence, United States
Specialty Chief Editor
Biological Soft Matter
Kyoto University
Kyoto, Japan
Specialty Chief Editor
Gels
Max Planck Institute for Polymer Research
Mainz, Germany
Specialty Chief Editor
Food and Soft Materials
Kent State University
Kent, United States
Specialty Chief Editor
Liquid Crystals
AV Inc.
Dayton, United States
Associate Editor
Polymers
Dipartimento di Chimica e Tecnologie Chimiche,
Arcavacata di Rende,, Italy
Associate Editor
Liquid Crystals
University of Warwick
Coventry, United Kingdom
Associate Editor
Liquid Crystals
King Saud University
Riyadh, Saudi Arabia
Associate Editor
Colloids and Emulsions
University of Patras
Patras, Greece
Associate Editor
Polymers
McGill University
Montreal, Canada
Associate Editor
Self-Assembly and Self-Organisation