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Original Research

Published on 01 Jun 2026

Effect of ultrasound-assisted emulsification on cinnamon essential oil dispersion: a strategy to improve biopolymer-based active films for sustainable food packaging

in Food and Soft Materials

  • Tamires Sousa de Oliveira
  • Luiz Carlos Corrêa-Filho
  • Júlya Cruz Navarro
  • André Mesquita Magalhães Costa
  • Carlos Wanderlei Piler de Carvalho
  • Lourdes Maria Corrêa Cabral
  • Otniel Freitas-Silva
  • Renata Valeriano Tonon
Frontiers in Soft Matter
doi 10.3389/frsfm.2026.1848142
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