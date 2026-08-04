Frontiers in Soft Matter

Original Research
Accepted on 04 Aug 2026
Hierarchical Chirality Transfer and Thermally Induced Supramolecular Chirality Inversion in Cholesteryl Schiff-Base Liquid Crystal Dimers
in Liquid Crystals
Original Research
Accepted on 04 Aug 2026
in Liquid Crystals
Original Research
Accepted on 03 Aug 2026
in Biological Soft Matter
Review
Published on 31 Jul 2026
in Colloids and Emulsions
Review
Published on 30 Jul 2026
in Food and Soft Materials
Review
Published on 29 Jul 2026
in Food and Soft Materials
Mini Review
Accepted on 23 Jul 2026
in Colloids and Emulsions
Review
Accepted on 23 Jul 2026
in Food and Soft Materials
Mini Review
Published on 22 Jul 2026
in Food and Soft Materials
Review
Accepted on 20 Jul 2026
in Food and Soft Materials
Review
Accepted on 17 Jul 2026
in Food and Soft Materials
Mini Review
Accepted on 15 Jul 2026
in Food and Soft Materials
Review
Published on 15 Jul 2026
in Polymers
Mini Review
Published on 08 Jul 2026
in Food and Soft Materials
Mini Review
Published on 03 Jul 2026
in Biological Soft Matter
Original Research
Published on 18 Jun 2026
in Food and Soft Materials
Original Research
Published on 15 Jun 2026
in Foams
Original Research
Published on 01 Jun 2026
in Food and Soft Materials
Original Research
Published on 19 May 2026
in Foams
Original Research
Published on 08 May 2026
in Foams
Mini Review
Published on 30 Apr 2026
in Food and Soft Materials
Mini Review
Published on 24 Mar 2026
in Colloids and Emulsions
Original Research
Published on 04 Mar 2026
in Foams
Original Research
Published on 09 Feb 2026
in Foams
Original Research
Published on 13 Jan 2026
in Polymers