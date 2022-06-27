hiroshi yokoyama
Kent State University
Kent, United States
Specialty Chief Editor
Liquid Crystals
Dipartimento di Chimica e Tecnologie Chimiche,
Arcavacata di Rende,, Italy
Associate Editor
Liquid Crystals
University of Warwick
Coventry, United Kingdom
Associate Editor
Liquid Crystals
Indian Institute of Technology Madras
Chennai, India
Associate Editor
Liquid Crystals
UMR5221 Laboratoire Charles Coulomb (L2C)
Montpellier, France
Associate Editor
Liquid Crystals
University of Nevada, Las Vegas
Las Vegas, United States
Associate Editor
Liquid Crystals
Kyung Hee University
Seoul, Republic of Korea
Associate Editor
Liquid Crystals
University of Bucharest
Bucharest, Romania
Associate Editor
Liquid Crystals
Kyushu University
Fukuoka, Japan
Associate Editor
Liquid Crystals
Kent State University
Kent, United States
Associate Editor
Liquid Crystals
Marche Polytechnic University
Ancona, Italy
Associate Editor
Liquid Crystals
Dipartimento di Chimica e Tecnologie Chimiche, Università della Calabria
Arcavacata di Rende, Italy
Associate Editor
Liquid Crystals
Tokyo Institute of Technology, Laboratory for Future Interdisciplinary Science and Technology
Yokohama, Japan
Associate Editor
Liquid Crystals
University of Luxembourg
Luxembourg, Luxembourg
Associate Editor
Liquid Crystals
Jeonbuk National University
Jeonju, Republic of Korea
Associate Editor
Liquid Crystals
National Yang Ming Chiao Tung University
Hsinchu, Taiwan
Associate Editor
Liquid Crystals