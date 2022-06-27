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Circular Economy and Sustainability in the Data Age: AI, Big Data, and Computational Methods for Measuring and Accelerating the Transition
- Pavlos Fafalios
- Josep Domenech
- Georgios Tsironis
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