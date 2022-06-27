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The Multiple Benefits of Nature-Based Solutions: Evidence, Methods, and Governance
- Wan-Yu Liu
- Hsing-Hao Wu
- Sayeed Mehmood
- Michael C. Huang
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