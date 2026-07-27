Original Research
Accepted on 27 Jul 2026
Health Risk Assessment of Benzene, Toluene, Ethylbenzene, and Xylene among Occupational and Residential Populations at Landfill, Indonesia
in Health and Cities
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Accepted on 27 Jul 2026
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Published on 01 Jul 2026
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Published on 25 Mar 2025
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Perspective
Published on 17 Mar 2025
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Policy Brief
Published on 07 Jan 2025
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Correction
Published on 23 Jul 2024
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Hypothesis and Theory
Published on 10 Jul 2024
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Published on 18 Mar 2024
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Published on 24 Oct 2023
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Published on 16 Feb 2023
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Published on 28 Oct 2022
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Published on 29 Sep 2022
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Methods
Published on 22 Jul 2022
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Published on 13 Jul 2022
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Correction
Published on 13 Jun 2022
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Published on 18 May 2022
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