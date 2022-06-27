edward hugh allison
WorldFish (Malaysia)
Penang, Malaysia
Specialty Chief Editor
Aquatic Foods
Porto Conte Ricerche, Parco Scientifico e Tecnologico della Sardegna
Alghero, Italy
Associate Editor
Aquatic Foods
Independent researcher
Sudbury, United Kingdom
Associate Editor
Aquatic Foods
University of Los Lagos
Osorno, Chile
Associate Editor
Aquatic Foods
Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IRBIM CNR)
Messina, Italy
Associate Editor
Aquatic Foods
Osun State University
Oshogbo, Nigeria
Associate Editor
Aquatic Foods
Agriculture and Food Systems Institute
Washington, United States
Associate Editor
Aquatic Foods
Maseno University
Maseno, Kenya
Associate Editor
Aquatic Foods
Confederacy of Mainland Mikmaq
Truro, Canada
Associate Editor
Aquatic Foods
University of California, Santa Cruz
Santa Cruz, United States
Associate Editor
Aquatic Foods
Waterford Institute of Technology
Waterford, Ireland
Associate Editor
Aquatic Foods
Polytechnic Institute of Viana do Castelo
Viana do Castelo, Portugal
Associate Editor
Aquatic Foods