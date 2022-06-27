massimiliano agovino
University of Naples Parthenope
Naples, Italy
Associate Editor
Social Movements, Institutions and Governance
University of Naples Parthenope
Naples, Italy
Associate Editor
Social Movements, Institutions and Governance
University of Vermont
Burlington, United States
Associate Editor
Social Movements, Institutions and Governance
Cornell University
Ithaca, United States
Associate Editor
Social Movements, Institutions and Governance
School of Agricultural Economics & Rural Development, Faculty of Social Sciences, Renmin University of China
Beijing, China
Associate Editor
Social Movements, Institutions and Governance
Institute of Rural and Agricultural Development, Polish Academy of Sciences
Warsaw, Poland
Associate Editor
Social Movements, Institutions and Governance
University of Perugia
Perugia, Italy
Associate Editor
Social Movements, Institutions and Governance
Coventry University
Coventry, United Kingdom
Associate Editor
Social Movements, Institutions and Governance
Catholic University of the Sacred Heart
Milano, Italy
Associate Editor
Social Movements, Institutions and Governance
Sam Houston State University
Huntsville, United States
Associate Editor
Social Movements, Institutions and Governance
Università degli Studi di Palermo
Palermo, Italy
Associate Editor
Social Movements, Institutions and Governance
University of Vermont
Burlington, United States
Associate Editor
Social Movements, Institutions and Governance
University of Hawaii–West Oahu
Kapolei, United States
Associate Editor
Social Movements, Institutions and Governance
Indian Agricultural Research Institute (ICAR)
New Delhi, India
Associate Editor
Social Movements, Institutions and Governance
University of Gastronomic Sciences
Bra, Italy
Associate Editor
Social Movements, Institutions and Governance
University of Girona
Girona, Spain
Associate Editor
Social Movements, Institutions and Governance
Copernicus Institute of Sustainable Development, Utrecht University
Utrecht, Netherlands
Associate Editor
Social Movements, Institutions and Governance