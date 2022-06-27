josé antonio teixeira
University of Minho
Braga, Portugal
Specialty Chief Editor
Sustainable Food Processing
Autonomous University of Coahuila
Saltillo, Mexico
Associate Editor
Sustainable Food Processing
Hindustan Institute of Technology and Science
Padur, India
Associate Editor
Sustainable Food Processing
National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management
Sonipat, India
Associate Editor
Sustainable Food Processing
Department of Food Science, Faculty of Natural and Life Sciences, University of Copenhagen
Copenhagen, Denmark
Associate Editor
Sustainable Food Processing
Facultad de Ciencias Químicas, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Puebla, Mexico
Associate Editor
Sustainable Food Processing
Lovely Professional University
Phagwara, India
Associate Editor
Sustainable Food Processing
Clonbio group Ltd.
Dublin, Ireland
Associate Editor
Sustainable Food Processing
National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management, Thanjavur (NIFTEM-T)
Thanjavur, India
Associate Editor
Sustainable Food Processing
Brazilian Agricultural Research Corporation (EMBRAPA)
Brasília, Brazil
Associate Editor
Sustainable Food Processing
Federal University of Rio de Janeiro
Rio de Janeiro, Brazil
Associate Editor
Sustainable Food Processing
The Ohio State University
Columbus, United States
Associate Editor
Sustainable Food Processing
Nanomed Nucleus, Universidade Federal do ABC, Sao Paulo
Santo Andre,, Brazil
Associate Editor
Sustainable Food Processing
International Iberian Nanotechnology Laboratory (INL)
Braga, Portugal
Associate Editor
Sustainable Food Processing
University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of Cluj-Napoca
Cluj-Napoca, Romania
Associate Editor
Sustainable Food Processing
School of Science, Monash University Malaysia
Bandar Sunway, Malaysia
Associate Editor
Sustainable Food Processing