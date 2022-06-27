omid mahian
Xi'an Jiaotong University
Xi'an, China
Specialty Chief Editor
Thermal Science and Energy Systems
Ferdowsi University of Mashhad
Mashhad, Iran
Associate Editor
Thermal Science and Energy Systems
The University of Tokyo
Bunkyo, Japan
Associate Editor
Thermal Science and Energy Systems
Shri Mata Vaishno Devi University
Katra, India
Associate Editor
Thermal Science and Energy Systems
National Institute of Technology, Silchar
Silchar, India
Associate Editor
Thermal Science and Energy Systems
University of Science and Technology Beijing
Beijing, China
Associate Editor
Thermal Science and Energy Systems
University of Sharjah
Sharjah, United Arab Emirates
Associate Editor
Thermal Science and Energy Systems
University College Dublin
Dublin, Ireland
Associate Editor
Thermal Science and Energy Systems
National Institute of Optics, Department of Physical Sciences and Technologies of Matter, National Research Council (CNR)
Florence, Italy
Associate Editor
Thermal Science and Energy Systems
Indian Institute of Technology Gandhinagar
Gandhinagar, India
Associate Editor
Thermal Science and Energy Systems
King Abdulaziz University
Jeddah, Saudi Arabia
Associate Editor
Thermal Science and Energy Systems
Hunan Institute of Science and Technology
Yueyang, China
Associate Editor
Thermal Science and Energy Systems
Nanjing Tech University
Nanjing, China
Associate Editor
Thermal Science and Energy Systems
College of Petroleum Engineering, China University of Petroleum
Beijing, China
Associate Editor
Thermal Science and Energy Systems
Rzeszów University of Technology
Rzeszow, Poland
Associate Editor
Thermal Science and Energy Systems