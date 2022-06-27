xianguo li
University of Waterloo
Waterloo, Canada
Field Chief Editor
Frontiers in Thermal Engineering
Ariel University
Ariel, Israel
Specialty Chief Editor
Heat Transfer Mechanisms and Applications
Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Dalhousie University
Halifax, Canada
Specialty Chief Editor
Thermal Management
Hanyang University
Seoul, Republic of Korea
Specialty Chief Editor
Thermal System Design
Xi'an Jiaotong University
Xi'an, China
Specialty Chief Editor
Thermal Science and Energy Systems
Wuhan University of Technology
Wuhan, China
Specialty Chief Editor
Thermal Behavior of Materials & Structures
Higher Technical Institute, University of Lisbon
Lisbon, Portugal
Specialty Chief Editor
Micro- and Nano-Scale Heat Transfer
Universitat Politècnica de València
Valencia, Spain
Specialty Chief Editor
Heat Engines
Kyushu University
Fukuoka, Japan
Specialty Chief Editor
Thermal Energy Storage and Conversion
University of Glasgow
Glasgow, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Advancements in Cooling and Heating
King Saud University
Riyadh, Saudi Arabia
Associate Editor
Thermal Behavior of Materials & Structures
Sohag University
Sohag, Egypt
Associate Editor
Thermal Energy Storage and Conversion
Department of Chemical Engineering, Istanbul Technical University
Istanbul, Türkiye
Associate Editor
Thermal Behavior of Materials & Structures
Indian Institute of Technology
Hyderabad, India
Associate Editor
Thermochemical Engineering
Université de Paris
Paris, France
Associate Editor
Thermal Behavior of Materials & Structures
University of Guanajuato
Guanajuato, Mexico
Associate Editor
Advancements in Cooling and Heating