Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
Vacuum-compatible infrared emissivity characterization of high-temperature materials using direct electric heating
in Thermal Behavior of Materials & Structures
Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
in Thermal Behavior of Materials & Structures
Original Research
Published on 14 Jul 2026
in Advancements in Cooling and Heating
Original Research
Accepted on 06 Jul 2026
in Thermal Science and Energy Systems
Review
Published on 24 Jun 2026
in Thermal Science and Energy Systems
Original Research
Published on 19 Jun 2026
in Thermal Management
Original Research
Published on 10 Jun 2026
in Heat Transfer Mechanisms and Applications
Original Research
Published on 29 Apr 2026
in Thermal Behavior of Materials & Structures
Review
Published on 13 Apr 2026
in Heat Transfer Mechanisms and Applications
Review
Published on 10 Feb 2026
in Advancements in Cooling and Heating
Brief Research Report
Published on 29 Jan 2026
in Heat Transfer Mechanisms and Applications
Original Research
Published on 21 Oct 2025
in Advancements in Cooling and Heating
Original Research
Published on 10 Oct 2025
in Advancements in Cooling and Heating
Systematic Review
Published on 12 Sep 2025
in Thermal Science and Energy Systems
Original Research
Published on 15 Aug 2025
in Heat Engines
Original Research
Published on 13 Aug 2025
in Thermal Behavior of Materials & Structures
Original Research
Published on 27 May 2025
in Thermal Energy Storage and Conversion
Original Research
Published on 23 May 2025
in Thermal System Design
Original Research
Published on 24 Apr 2025
in Thermal Energy Storage and Conversion
Original Research
Published on 02 Apr 2025
in Heat Engines
Editorial
Published on 24 Mar 2025
in Heat Transfer Mechanisms and Applications
Original Research
Published on 17 Feb 2025
in Heat Transfer Mechanisms and Applications
Original Research
Published on 10 Feb 2025
in Heat Engines
Original Research
Published on 06 Feb 2025
in Heat Transfer Mechanisms and Applications
Original Research
Published on 30 Jan 2025
in Thermal Energy Storage and Conversion