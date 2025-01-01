maryam akhgari
Iranian Legal Medicine Organization
Tehran, Iran
Community Reviewer
Clinical Toxicology
Iranian Legal Medicine Organization
Tehran, Iran
Community Reviewer
Clinical Toxicology
University of Palermo
Palermo, Italy
Community Reviewer
Clinical Toxicology
Assistance Publique Hopitaux De Paris
Paris, France
Community Reviewer
Clinical Toxicology
LAQV/REQUIMTE, Faculty of Pharmacy, University of Porto
Porto, Portugal
Community Reviewer
Clinical Toxicology
University of Palermo
Palermo, Italy
Community Reviewer
Clinical Toxicology
Faculty of Science and Mathematics, University of Nis
Niš, Serbia
Community Reviewer
Clinical Toxicology
University of Science Malaysia (USM)
Penang, Malaysia
Community Reviewer
Clinical Toxicology
Mersin University
Mersin, Türkiye
Community Reviewer
Clinical Toxicology
Rensselaer Polytechnic Institute
Troy, United States
Community Reviewer
Clinical Toxicology
Faculty of Health Sciences, Fernando Pessoa University
Porto, Portugal
Community Reviewer
Clinical Toxicology
New York Presbyterian Hospital
New York, United States
Community Reviewer
Clinical Toxicology
Bergamo Poison Control Center and Teratology Information Center
Bergamo, Italy
Community Reviewer
Clinical Toxicology
Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello
Palermo, Italy
Community Reviewer
Clinical Toxicology
Center for Rehabilitation Research - Psychosocial Rehabilitation Unit, School of Health of the Polytechnic Institute of Porto
Porto, Portugal
Community Reviewer
Clinical Toxicology
Federal University of Health Sciences of Porto Alegre
Porto Alegre, Brazil
Community Reviewer
Clinical Toxicology
Kore University of Enna
Enna, Italy
Community Reviewer
Clinical Toxicology