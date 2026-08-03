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Université Catholique de Louvain
Louvain-la-Neuve, Belgium
Specialty Chief Editor
Immunotoxicology
University of Milan
Milan, Italy
Associate Editor
Immunotoxicology
Vall d'Hebron University Hospital
Barcelona, Spain
Associate Editor
Immunotoxicology
Department of Dermatology and Venereology, University of Freiburg Medical Center
Freiburg, Germany
Associate Editor
Immunotoxicology