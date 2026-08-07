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Original Research

Published on 24 Jul 2026

Factors associated with clinical severity in scorpion envenomation: a retrospective cross-sectional study in western Mexico between 2021 and 2025

in Clinical Toxicology

  • Héctor Andrés González-Ruiz
  • Selene Guadalupe Huerta-Olvera
  • José Alberto Plascencia-Jiménez
  • Erick Yoav Martínez-Gallegos
  • Jonathan Moisés Guzmán-Villalpando
  • Fanny Iraís Aviña-Galindo
  • Carla Arleth Ojeda-Vázquez
  • Eduardo Alfonso Hernández-Muñoz
  • Eugenio Vladimir Zavala-Sánchez
  • Hilda Vázquez-López
Frontiers in Toxicology
doi 10.3389/ftox.2026.1880720
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