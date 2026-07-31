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European Food Safety Authority (EFSA)
Parma, Italy
Specialty Chief Editor
Regulatory Toxicology
United States Food and Drug Administration
Silver Spring, United States
Associate Editor
Regulatory Toxicology
Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet (KI)
Stockholm, Sweden
Associate Editor
Regulatory Toxicology
University of Arkansas for Medical Sciences
Little Rock, United States
Associate Editor
Regulatory Toxicology