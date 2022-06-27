ellen fritsche
Swiss Centre for Applied Human Toxicology (SCAHT)
Basel, Switzerland
Specialty Chief Editor
Neurotoxicology
School of Health and Life Sciences, Pontifical Catholic University of Rio Grande do Sul
Porto Alegre, Brazil
Associate Editor
Neurotoxicology
Purdue University
West Lafayette, United States
Associate Editor
Neurotoxicology
National Institute of Environmental Health Sciences (NIH)
Durham, United States
Associate Editor
Neurotoxicology
Ulster University
Coleraine, United Kingdom
Associate Editor
Neurotoxicology
University of Tübingen
Tübingen, Germany
Associate Editor
Neurotoxicology
Payame Noor University
Tehran, Iran
Associate Editor
Neurotoxicology
Norwegian Institute of Public Health (NIPH)
Oslo, Norway
Associate Editor
Neurotoxicology
Michigan State University
East Lansing, United States
Associate Editor
Neurotoxicology
United States Environmental Protection Agency (EPA)
Washington, United States
Associate Editor
Neurotoxicology
AxoSim, Inc.
New Orleans, United States
Associate Editor
Neurotoxicology
Johns Hopkins University
Baltimore, United States
Associate Editor
Neurotoxicology
University of Information Technology and Management in Rzeszow
Rzeszów, Poland
Associate Editor
Neurotoxicology
University of Milan
Milan, Italy
Associate Editor
Neurotoxicology
University of Alabama at Birmingham
Birmingham, United States
Associate Editor
Neurotoxicology