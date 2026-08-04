Original Research
Published on 04 Aug 2026
Heterogeneity of karst water movement revealed through cave drip hydrology
in Water and Critical Zone
- 470 views
Original Research
Published on 04 Aug 2026
in Water and Critical Zone
Original Research
Published on 24 Jul 2026
in Water and Critical Zone
Original Research
Published on 17 Jul 2026
in Water and Critical Zone
Original Research
Published on 24 Jun 2026
in Water and Critical Zone
Original Research
Published on 19 Jun 2026
in Water and Critical Zone
Original Research
Published on 11 Jun 2026
in Water and Critical Zone
Original Research
Published on 21 May 2026
in Water and Critical Zone
Original Research
Published on 30 Apr 2026
in Water and Critical Zone
Original Research
Published on 19 Feb 2026
in Water and Critical Zone
Original Research
Published on 12 Jan 2026
in Water and Critical Zone
Original Research
Published on 24 Oct 2025
in Water and Critical Zone
Original Research
Published on 10 Oct 2025
in Water and Critical Zone
Brief Research Report
Published on 08 Oct 2025
in Water and Critical Zone
Original Research
Published on 30 Sep 2025
in Water and Critical Zone
Original Research
Published on 03 Jul 2025
in Water and Critical Zone
Original Research
Published on 12 May 2025
in Water and Critical Zone
Editorial
Published on 09 May 2025
in Water and Critical Zone
Original Research
Published on 30 Apr 2025
in Water and Critical Zone
Mini Review
Published on 31 Mar 2025
in Water and Critical Zone
Original Research
Published on 26 Mar 2025
in Water and Critical Zone
Original Research
Published on 18 Mar 2025
in Water and Critical Zone
Perspective
Published on 12 Feb 2025
in Water and Critical Zone
Original Research
Published on 15 Nov 2024
in Water and Critical Zone
Correction
Published on 30 Oct 2024
in Water and Critical Zone